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Ольга
Ольга
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
890
Дата смерти
11.07.969
Пол
Женский
Отец
Старый Игорь
877 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
890
Отец:
Старый Игорь
Мать: не указана
Смерть
11.07.969
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