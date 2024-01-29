Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

890

Дата смерти

11.07.969

Пол

Женский

Отец

877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
890

Отец: Старый Игорь

Мать: не указана

Смерть
11.07.969
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