Марья Кононова
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Конон Христианов
Мать: Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья Максимова
Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Горячев Лев Максимов
Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Горячев (варыгин) Егор Максимов
Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825