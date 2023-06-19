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Марья Кононова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Конон Христианов

Мать: Наталья Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья Максимова

Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Горячев Лев Максимов

Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Горячев (варыгин) Егор Максимов

Отец ребёнка: Горячев Максим Алексеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Максим Алексеев

Смерть
После 1825