Елкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Тамара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Елкина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елкин Сын
Мать ребёнка: Елкина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елкин Сын
Мать ребёнка: Елкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елкина Ирина