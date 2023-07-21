Куликова (Баранова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Баранова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1958

Отец: Баранов Фёдор

Мать: Баранова Клавдия

Бракосочетание
08.03.1978

Муж: Куликов Иван

Рождение ребёнка
08.02.1979

Дочь: Холмогорова Оксана

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.05.1980

Сын: Куликов Максим

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.11.1981

Сын: Куликов Роман

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.01.1985

Дочь: Астапенко Наталья

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.01.1986

Дочь: Юдичин Надежда

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1988

Дочь: Матвеева Светлана

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.12.1995

Сын: Куликов Сергей

Отец ребёнка: Куликов Иван

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край