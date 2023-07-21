Куликова (Баранова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1958
Отец: Баранов Фёдор
Мать: Баранова Клавдия
Бракосочетание
08.03.1978
Муж: Куликов Иван
Рождение ребёнка
08.02.1979
Дочь: Холмогорова Оксана
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
12.05.1980
Сын: Куликов Максим
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
19.11.1981
Сын: Куликов Роман
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
09.01.1985
Дочь: Астапенко Наталья
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
02.01.1986
Дочь: Юдичин Надежда
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
06.05.1988
Дочь: Матвеева Светлана
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
05.12.1995
Сын: Куликов Сергей
Отец ребёнка: Куликов Иван