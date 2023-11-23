Анна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Георгий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Розова Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Гавриилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Гавриилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Гавриилов

Смерть
1824
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