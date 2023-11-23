Анна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1824
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Георгий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Розова Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Гавриилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Гавриилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Гавриилов
Смерть
1824