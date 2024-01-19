Корзников Максим Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Корзников Дмитрий Власович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1665
Сын: Корзников Ефим Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Корзников Кузьма Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1670
Сын: Корзников Зиновий Максимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно