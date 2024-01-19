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Корзников Максим Дмитриевич

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Корзников Дмитрий Власович

Мать: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1665

Сын: Корзников Ефим Максимович

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1665

Сын: Корзников Кузьма Максимович

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Корзников Зиновий Максимович

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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