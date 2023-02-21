Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Тихонович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Тихонович
Смерть
Неизвестно