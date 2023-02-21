Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Фёдоровна

Анна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Тихонович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Тихонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close