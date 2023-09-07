Семенов Обухов Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Семенов Петр Константинович
Отец ребёнка: Семенова Обухова Разживина Анастасия Алексеевна
Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно