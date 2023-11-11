Григорьева Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Григорьев Илья Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
2013
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