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(Бурлака) Ефросинья Кузьминична
(Бурлака) Ефросинья Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Женский
Отец
Бурлака Кузьма Иосифович
1888 г.р.
Мать
Бурлака (Ляхова) Ирина Филипповна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Бурлака Кузьма Иосифович
Мать:
Бурлака Ирина Филипповна
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