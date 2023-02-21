Огородникова (Климченко) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Климченко) Ольга Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: не указан

Мать: Климченко Татьяна Осиповна

Бракосочетание
05.02.1946

Муж: Огородников Александр Иванович

Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.08.1946

Сын: Огородников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Огородников Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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