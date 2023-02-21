Огородникова (Климченко) Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
Отец: не указан
Бракосочетание
05.02.1946
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.08.1946
Сын: Огородников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Огородников Александр Иванович
Смерть
Неизвестно