Расковалова Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Расковалов Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Расковалов Василий Петрович
ГАСО, 24-1-1502, 57 об
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Расковалов Антон Васильевич
Отец ребёнка: Расковалов Василий Петрович
ГАСО, 24-1-1502, 57 об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кирьянов
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-1-1502, 57 об
Смерть
Неизвестно