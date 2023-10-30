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Расковалова Татьяна Михайловна

Место рождения

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Расковалов Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Расковалов Василий Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 57 об
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Расковалов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Расковалов Василий Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 57 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кирьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расковалов Василий Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 57 об
Смерть
Неизвестно
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