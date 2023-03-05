Кабанова (Кабанова) Доминика (Домна) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1869
Дочь: Анна Данииловна
Отец ребёнка: Кабанов Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1871
Сын: Кабанов Макарий Даниилович
Отец ребёнка: Кабанов Даниил Васильевич
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1874
Дочь: Агафья Данииловна
Отец ребёнка: Кабанов Даниил Васильевич