Кабанова (Кабанова) Доминика (Домна) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Кабанова) Доминика (Домна) Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1869

Дочь: Анна Данииловна

Отец ребёнка: Кабанов Даниил Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1871

Сын: Кабанов Макарий Даниилович

Отец ребёнка: Кабанов Даниил Васильевич

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1874

Дочь: Агафья Данииловна

Отец ребёнка: Кабанов Даниил Васильевич

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