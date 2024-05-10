Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена по исповедной росписи 1867 года. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 1127 - Исповедная роспись Иоанно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1867 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3567 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.
Дочь: (Добровольская) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Добровольский Андрей Иванович
Родители: Села Войнаровки однодворецъ Андрей Ивановъ Добровольскій и его законная жена Наталія Филиппова, оба православныя. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г.... Показать все
Смерть
Неизвестно