Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна Вычислено 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 или 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена по исповедной росписи 1867 года. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 1127 - Исповедная роспись Иоанно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Бракосочетание
27.09.1867 ст.

Муж: Добровольский Андрей Иванович

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3567 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.

Дочь: (Добровольская) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Добровольский Андрей Иванович

Винаровка, Київська область
Родители: Села Войнаровки однодворецъ Андрей Ивановъ Добровольскій и его законная жена Наталія Филиппова, оба православныя. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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