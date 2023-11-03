Лыжина Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Выходцева Агрипина Александрова

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Рождение ребёнка
Около ?.11.1833

Сын: Лыжин Семен Александров

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Рождение ребёнка
24.03.1838

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рявкина Матрона Александрова

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путилова Стефанида Александрова

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Феодосия Александрова

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Андрей Александров

Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Александр Трофимов

Смерть
Неизвестно
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