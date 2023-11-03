Лыжина Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Выходцева Агрипина Александрова
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Рождение ребёнка
Около ?.11.1833
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Рождение ребёнка
24.03.1838
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рявкина Матрона Александрова
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путилова Стефанида Александрова
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Феодосия Александрова
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лыжин Александр Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно