(Ященко) Мария Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ященко) Мария Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ященко Прохор

Мать: Ященко Федоря

Смерть
Неизвестно
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