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Горшкова Любовь Андреевна

Место рождения

Левино, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

30.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1955

Отец: Слыжов Андрей Федорович

Мать: Слыжова Екатерина Константиновна

Левино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Криштопина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Горшков Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Горшкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Горшков Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Михаил Владимирович

Валтово, Навашинский, Нижегородская область
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