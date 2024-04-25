Горшкова Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1955
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Криштопина Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Горшкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
30.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Михаил Владимирович
Валтово, Навашинский, Нижегородская область