Егоров Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти26.03.1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Емельянов Егор Емельянович
Мать: Егорова Зиновия
Работа или профессия
С 1932 по 1937
учитель
Образование
По 1932
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
среднее специальное
Рождение ребёнка
1935
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Зоя
Работа или профессия
С 1937 по 1939
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
учитель и заведующий учебной частью | Был прекрасным массовиком. Под его руководством ученики не раз выступали перед рабочими кустарно-промысловой артели в д. Хорнзор и населением окрестных деревень.
Работа или профессия
С 1939 по 1941
директором школы
Работа или профессия
С 1941 по 1942
мотострелковвый батальон 28-й танковой бригады 16-й армии
политрук, секретарь комсомольского бюро батальона | Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды
Работа или профессия
С 1941 по 1942
мотострелковвый батальон 28-й танковой бригады 16-й армии
политбоец
Смерть
26.03.1942
д. Паново, Тверская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Кошкино, Тверская область