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Егоров Федор Егорович

Место рождения

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1913

Дата смерти

26.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Емельянов Егор Емельянович

Мать: Егорова Зиновия

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
С 1932 по 1937
Ойкасы, Цивильский район, Чувашская Республика
учитель
Образование
По 1932
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
среднее специальное
Рождение ребёнка
1935

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Зоя

Работа или профессия
С 1937 по 1939
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
учитель и заведующий учебной частью | Был прекрасным массовиком. Под его руководством ученики не раз выступали перед рабочими кустарно-промысловой артели в д. Хорнзор и населением окрестных деревень.
Работа или профессия
С 1939 по 1941
Ойкасы, Цивильский район, Чувашская Республика
директором школы
Работа или профессия
С 1941 по 1942
мотострелковвый батальон 28-й танковой бригады 16-й армии
политрук, секретарь комсомольского бюро батальона | Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды
Работа или профессия
С 1941 по 1942
мотострелковвый батальон 28-й танковой бригады 16-й армии
политбоец
Смерть
26.03.1942
д. Паново, Тверская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Кошкино, Тверская область
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