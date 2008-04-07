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Штейникова Вероника Александровна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

07.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2008

Отец: Штейников Александр Евгеньевич

Мать: Штейникова Елена Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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