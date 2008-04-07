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Штейникова Вероника Александровна
Штейникова Вероника Александровна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
07.04.2008
Пол
Женский
Отец
Штейников Александр Евгеньевич
1985 г.р.
Мать
Штейникова (Мочалова) Елена Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2008
Отец:
Штейников Александр Евгеньевич
Мать:
Штейникова Елена Сергеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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