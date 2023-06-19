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Бачило Матвей Васильевич

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бачило Василий Куприянович

Мать: Бачило жена Куприяновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно