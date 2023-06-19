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Бачило Матвей Васильевич
Бачило Матвей Васильевич
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Место рождения
Ялча
, Червенский район, Минская область
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бачило Василий Куприянович
1755 г.р.
Мать
Бачило жена Куприяновича
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Бачило Василий Куприянович
Мать:
Бачило жена Куприяновича
Ялча
, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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