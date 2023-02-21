Косолапова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапова Мария Николаевна

Косолапова Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: Вшивков Николай Андреевич

Мать: Вшивкова Александра Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close