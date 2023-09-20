Жангазинова Норжамал Кирбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жангазинова Норжамал Кирбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1958

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1958

Отец: Жангазинов Каирбай

Мать: Жангазинова Заве

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