Штепа Мл. Иван Александрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Дата рождения19.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-31,зап-52
Крещение
19.10.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Закотянские крестьяне: Никифор Семенович Мартыненко и Иосифа Семеновича Бескровного жена Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно