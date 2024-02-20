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Штепа Мл. Иван Александрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный

Дата рождения

19.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1877

Отец: Штепа Александр Антонович

Мать: Штепа Марфа Кондратьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-31,зап-52
Крещение
19.10.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Закотянские крестьяне: Никифор Семенович Мартыненко и Иосифа Семеновича Бескровного жена Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно
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