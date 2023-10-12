Литягин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литягин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.11.2013

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
06.02.2015

Сын: Литягин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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