Литягин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.11.2013
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
06.02.2015
Сын: Литягин Дмитрий Сергеевич
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