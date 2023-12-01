Евшина Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евшина Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евшин Иван Парменович

Рождение ребёнка
01.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евшин Иван Парменович

Рождение ребёнка
01.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евшин Иван Парменович

Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евшин Иван Парменович

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евшин Иван Парменович

Смерть
Неизвестно
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