Евшина Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1927
Рождение ребёнка
01.01.1929
Рождение ребёнка
01.01.1933
Рождение ребёнка
01.01.1935
Рождение ребёнка
01.01.1937
Смерть
Неизвестно