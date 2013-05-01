Коврижных Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коврижных Василий
Мать: Коврижных Мария (Маруся)
Место жительства
1946
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коврижных Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коврижных Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коврижных Нина
Смерть
Около ?.05.2013
Соликамск, Соликамский, Пермский край