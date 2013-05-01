Коврижных Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Василий

Мать: Коврижных Мария (Маруся)

Место жительства
1946
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коврижных Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коврижных Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврижных Нина

Смерть
Около ?.05.2013
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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