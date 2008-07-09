Высоцкий Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1945
Дата смерти09.07.2008
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1945
Отец: Высоцкий Виктор Иванович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
04.12.1968
Сын: Высоцкий Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Лбова Лариса Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1976
Дочь: Высоцкая Ольга Вячеславна
Мать ребёнка: Лбова Лариса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Валентин Вячеславович
Мать ребёнка: Лбова Лариса Павловна
Смерть
09.07.2008