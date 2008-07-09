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Высоцкий Вячеслав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1945

Дата смерти

09.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1945

Отец: Высоцкий Виктор Иванович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
04.12.1968

Сын: Высоцкий Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Лбова Лариса Павловна

Рождение ребёнка
21.08.1976

Дочь: Высоцкая Ольга Вячеславна

Мать ребёнка: Лбова Лариса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Валентин Вячеславович

Мать ребёнка: Лбова Лариса Павловна

Смерть
09.07.2008
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