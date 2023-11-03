Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Людмила Павловна
Мать ребёнка: Антанида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антанида Сергеевна
Смерть
Неизвестно