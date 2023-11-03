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Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1947 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Людмила Павловна

Мать ребёнка: Антанида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антанида Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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