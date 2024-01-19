Идиятуллин Салават Идиатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиятуллин Салават Идиатуллович

Место рождения

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Сын: Салаватов Наиль

Мать ребёнка: Фатыйма

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыйма

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салаватов Фаиль

Мать ребёнка: Фатыйма

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыйма

Военная служба
Неизвестно
Идиатуллин Салаватул Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1902 Дата призыва: 25.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 25.08.1941 Куда выбыл: 16 зсп Дата документа: 25.08.1941 Номер команды: 1160 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов Казань Дело ист. информации: 11001758
Гидиатулин Салават Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, Верхне-Лащинский с/с, д. Верхне-Лащи Место призыва: 26.08.1941 Буинский РВК, Тата... Показать все
Смерть
?.12.1941
пропал без вести
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