Идиатуллин Салаватул Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1902 Дата призыва: 25.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 25.08.1941 Куда выбыл: 16 зсп Дата документа: 25.08.1941 Номер команды: 1160 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов Казань Дело ист. информации: 11001758

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