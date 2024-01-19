Идиятуллин Салават Идиатуллович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Салаватов Наиль
Мать ребёнка: Фатыйма
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салаватов Фаиль
Мать ребёнка: Фатыйма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыйма
Военная служба
Неизвестно
Идиатуллин Салаватул Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1902 Дата призыва: 25.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 25.08.1941 Куда выбыл: 16 зсп Дата документа: 25.08.1941 Номер команды: 1160 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов Казань Дело ист. информации: 11001758
Гидиатулин Салават Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, Верхне-Лащинский с/с, д. Верхне-Лащи Место призыва: 26.08.1941 Буинский РВК, Тата... Показать все
Смерть
?.12.1941
пропал без вести