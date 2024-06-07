Щеглова Анна Хоритоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЩеглова Анна Хоритоновна

Щеглова Анна Хоритоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1926

Дочь: Щеглова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Щеглов Кирилл Афонасиевич

Рождение ребёнка
С ?.06.1928 по ?.08.1928

Сын: Щеглов Леонид Кириллович

Отец ребёнка: Щеглов Кирилл Афонасиевич

Рождение ребёнка
17.01.1930

Дочь: Щеглова-Елагина Екатерина Кириловна

Отец ребёнка: Щеглов Кирилл Афонасиевич

Смерть
1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.