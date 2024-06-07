Щеглова Анна Хоритоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1926
Дочь: Щеглова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Щеглов Кирилл Афонасиевич
Рождение ребёнка
С ?.06.1928 по ?.08.1928
Отец ребёнка: Щеглов Кирилл Афонасиевич
Рождение ребёнка
17.01.1930
Дочь: Щеглова-Елагина Екатерина Кириловна
Отец ребёнка: Щеглов Кирилл Афонасиевич
Смерть
1933