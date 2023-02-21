Мамошин Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамошин Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамошин Иван

Мать: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.08.1963

Дочь: Луценко Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамошин Виктор Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамошин Николай Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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