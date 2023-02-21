Мамошин Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамошин Иван
Мать: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.08.1963
Дочь: Луценко Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Петрова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамошин Виктор Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамошин Николай Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно