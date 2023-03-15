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Иванникова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1903

Сын: Иванников Федор Филиппович

Отец ребёнка: Иванников Филипп Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 144. Оп. 6. Д. 511. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Николаевской церкви с. Брусенцово Барнаульской волости Барнаульского уезда стр 8: Рождение 11.02.1903, крещение 15.02... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1910

Сын: Иванников Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Иванников Филипп Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Иванников Петр Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Иванников Василий Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно