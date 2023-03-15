Иванникова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1903
Сын: Иванников Федор Филиппович
Отец ребёнка: Иванников Филипп Стефанович
Ф. 144. Оп. 6. Д. 511. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Николаевской церкви с. Брусенцово Барнаульской волости Барнаульского уезда стр 8: Рождение 11.02.1903, крещение 15.02... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1910
Сын: Иванников Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Иванников Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Иванников Петр Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.12.1915
Сын: Иванников Василий Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно