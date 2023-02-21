Меркурьев Николай Иванович
Место рожденияд. Меркурьевский Починок, Великоустюгский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения06.12.1920
Дата смерти04.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Меркурьевский Починок, Великоустюгский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1939
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1946 по 1981
Смерть
04.04.1981