Меркурьев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурьев Николай Иванович

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Место рождения

д. Меркурьевский Починок, Великоустюгский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

06.12.1920

Дата смерти

04.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Меркурьевский Починок, Великоустюгский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1939
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1946 по 1981
Усть-Алексеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.1981
Усть-Алексеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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