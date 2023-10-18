Рябцева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти05.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1938
Дочь: Гавриленко Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Орджоникидзе СО АССР
Рождение ребёнка
26.02.1940
Дочь: Максимова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Рябцев Александр Демьянович
Орджоникидзе СО АССР
Рождение ребёнка
05.11.1941
Дочь: Беляева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Рябцев Александр Демьянович
Смерть
05.01.1990