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Рябцева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

05.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1938

Дочь: Гавриленко Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Орджоникидзе СО АССР
Рождение ребёнка
26.02.1940

Дочь: Максимова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Рябцев Александр Демьянович

Орджоникидзе СО АССР
Рождение ребёнка
05.11.1941

Дочь: Беляева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Рябцев Александр Демьянович

Смерть
05.01.1990
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