Лука Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Петр Лукич

Мать ребёнка: Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Максим Лукич

Мать ребёнка: Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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