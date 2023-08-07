Лука Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Петр Лукич
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Татьяна Лукьяновна
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максим Лукич
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно