Арысланова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1985
Отец: Денисов Владимир
Бракосочетание
11.07.2009
Развод
11.07.2009
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.04.2011
Дочь: Арысланова Камилла Рустамовна
Отец ребёнка: Арысланов Рустам Албиртович
Рождение ребёнка
01.11.2012
Сын: Арысланов Альберт Рустамович
Отец ребёнка: Арысланов Рустам Албиртович
Развод
29.12.2022
Развод
29.12.2022
Муж: не указан