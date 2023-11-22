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Арысланова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1985

Отец: Денисов Владимир

Мать: Денисова Вера Аверьяновна

Бракосочетание
11.07.2009

Муж: Арысланов Рустам Албиртович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
11.07.2009

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.04.2011

Дочь: Арысланова Камилла Рустамовна

Отец ребёнка: Арысланов Рустам Албиртович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.2012

Сын: Арысланов Альберт Рустамович

Отец ребёнка: Арысланов Рустам Албиртович

Развод
29.12.2022

Муж: Арысланов Рустам Албиртович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
29.12.2022

Муж: не указан

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