Филимон Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1879
Жена: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
21.04.1882
Сын: Глушанков Самуил Филимонович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушанков Никанор Филимонович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно