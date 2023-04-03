Филимон Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимон Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1879

Жена: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1882

Сын: Глушанков Самуил Филимонович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушанков Никанор Филимонович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно