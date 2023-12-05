Ильина (Кисткина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Кисткина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1896

Дата смерти

22.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1896

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1921

Муж: Ильин Василий Михайлович

Корсаевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ильин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ильин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
21.02.1932

Дочь: Ильина Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1935

Сын: Ильин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович

Смерть
22.11.1988
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