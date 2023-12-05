Ильина (Кисткина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1896
Дата смерти22.11.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1896
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1921
Корсаевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
21.02.1932
Дочь: Ильина Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1935
Сын: Ильин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ильин Василий Михайлович
Смерть
22.11.1988