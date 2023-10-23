Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанислав

Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Романов Игорь Викторович

Мать: не указана

Смерть
2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close