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Станислав
Станислав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1994
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Романов Игорь Викторович
1968 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Романов Игорь Викторович
Мать: не указана
Смерть
2010
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