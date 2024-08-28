Штенцель (Най) Оттилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1903
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903
Отец: Най Иоганнес Якоб
Мать: Най (Эрнст) Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штенцель Фридрих
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гебель (Штенцель) Изольда
Отец ребёнка: Штенцель Фридрих
Рождение ребёнка
1933
Сын: Штенцель Владимир
Отец ребёнка: Штенцель Фридрих
Рождение ребёнка
1933
Сын: Штенцель Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1981