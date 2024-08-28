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Штенцель (Най) Оттилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903

Отец: Най Иоганнес Якоб

Мать: Най (Эрнст) Катарина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штенцель Фридрих

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гебель (Штенцель) Изольда

Отец ребёнка: Штенцель Фридрих

Рождение ребёнка
1933

Сын: Штенцель Владимир

Отец ребёнка: Штенцель Фридрих

Рождение ребёнка
1933

Сын: Штенцель Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1981

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