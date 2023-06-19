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Прилежаева Мария Федоровна

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

26.09.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.09.1904 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От простуды.