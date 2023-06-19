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Прилежаева Мария Федоровна
Прилежаева Мария Федоровна
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Место рождения
Кусьево
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1878
Дата смерти
26.09.1904 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Кусьево
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.09.1904 ст.
Кусьево
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От простуды.
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