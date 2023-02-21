Котова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Параскева Митрофановна

Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1720

Сын: Котов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1725

Сын: Котов Даниил Митрофанович

Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1732

Сын: Котов Гавриил Митрофанович

Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1740

Сын: Котов Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Митрофан Константинович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1763
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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