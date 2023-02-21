Котова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Параскева Митрофановна
Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Котов Даниил Митрофанович
Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Котов Гавриил Митрофанович
Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Котов Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Котов Митрофан Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763