Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1882

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882

Отец: Белов Степан Тимофеевич

Мать: Белова Агрофена Григорьевна

Рождение ребёнка
12.11.1901

Сын: Немудров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Немудров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Рождение ребёнка
11.05.1909

Сын: Немудров Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Рождение ребёнка
16.11.1909

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Городнова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Смерть
1955
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