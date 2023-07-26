Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1882
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882
Рождение ребёнка
12.11.1901
Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Немудров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Рождение ребёнка
11.05.1909
Сын: Немудров Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Рождение ребёнка
16.11.1909
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Городнова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955