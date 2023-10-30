(Бугрова) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бугрова) Татьяна Константиновна

(Бугрова) Татьяна Константиновна

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895 ст.

Отец: Бугров Константин Маркеллов

Мать: Мария Евфимовна

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
19.02.1895 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 148 Л. 199 об.–200. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1895 год [о родившихся] Запись № 7 Дата рождени... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close