(Бугрова) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения15.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895 ст.
Отец: Бугров Константин Маркеллов
Мать: Мария Евфимовна
Крещение
19.02.1895 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 148 Л. 199 об.–200. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1895 год [о родившихся] Запись № 7 Дата рождени... Показать все
Смерть
Неизвестно