Локтионов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоктионов Александр Дмитриевич

Локтионов Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Верхний Любаж, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.08.1893

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Любаж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
28.10.1941
Самара, Самара, Самарская область
Расстрелян без суда по распоряжению Л. П. Берии в поселке Барбыш Куйбышевской области. Постановлением Главной военной прокуратуры реабилитирован в октябре 1955 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close