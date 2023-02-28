Локтионов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1893
Дата смерти28.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.10.1941
Самара, Самара, Самарская область
Расстрелян без суда по распоряжению Л. П. Берии в поселке Барбыш Куйбышевской области. Постановлением Главной военной прокуратуры реабилитирован в октябре 1955 г.