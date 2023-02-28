Ермолин Перфил (Порфирий) Осеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Перфил (Порфирий) Осеев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Ермолин Осей Иванов

Мать: Ермолина Дарья Осипова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Порфирьевна Перфиловна

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Афанасий Порфирьевич Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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