Ермолин Перфил (Порфирий) Осеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Ермолин Осей Иванов
Мать: Ермолина Дарья Осипова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Порфирьевна Перфиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Афанасий Порфирьевич Перфилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно