Пандиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестаков Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Пандиков Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Пандиков Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Пандиков Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пандиков Раиса
Смерть
Неизвестно