Гусев Саватей Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Саватей Игнатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Гусев Игнат Федотович

Мать: ?

Смерть
После 1910
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