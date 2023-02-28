Мухарямов Мидхат Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухарямов Мидхат Каримович

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Место рождения

Зирган, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1922

Дата смерти

07.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Зирган, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1938
Абсалямово, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1940 по 1940
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
07.03.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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