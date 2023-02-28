Мухарямов Мидхат Каримович
Место рождения
Дата рождения27.04.1922
Дата смерти07.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1938
Абсалямово, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1940 по 1940
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
07.03.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)