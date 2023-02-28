Свистунов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунов Василий Иванович

Свистунов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Арест
09.02.1938
Обвинялся по ст. 58 пп. 10, 11 УК РСФСР.
Осуждение
14.02.1939
Киров, город Киров, Кировская область
Приговор УНКВД Кировской обл.: делопроизводство прекращено, из-под стражи освобожден.
Работа или профессия
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Областное управление весоизмерительных приборов
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close