Свистунов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
09.02.1938
Обвинялся по ст. 58 пп. 10, 11 УК РСФСР.
Осуждение
14.02.1939
Приговор УНКВД Кировской обл.: делопроизводство прекращено, из-под стражи освобожден.
Работа или профессия
Неизвестно
Областное управление весоизмерительных приборов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно